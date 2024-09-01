Кремль: США - наш враг

Отношения Москвы и Вашингтона находятся в настоящий момент в самой низшей точке за свою историю. При этом перспектив их улучшения пока не просматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они (отношения двух стран) действительно сейчас находятся исторически в самой низшей точке, - указал представитель Кремля. - Перспектив пока для выхода на траекторию роста никаких".

"США несколько десятилетий наступали на интересы РФ, в период Джо Байдена "чаша терпения" Москвы была переполнена. Штаты увеличивают свою вовлеченность в конфликт в Украине. У Трампа в случае избрания главой США есть волшебная палочка для решения украинского конфликта в течение суток", - отметил Песков.