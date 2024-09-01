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Российская армия штурмует Покровск

Хикмет Гаджиев считает, что Армения в ситуации Ирака времен Саддама Хусейна

14:05 1429

Азербайджан никогда не был страной-оккупантом. Азербайджан всегда исходил из норм и принципов международного права и руководствовался этим критерием в отношениях с соседними государствами. Страной-оккупантом была Армения. Если мы обратим внимание на систему международных отношений после Второй мировой войны, то увидим, что существует очень небольшое число государств, которые являются оккупантами и агрессорами, и Армения в их числе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев напомнил, что после войны между Ираком и Кувейтом были применены определенные ограничения, связанные с развитием Вооруженных сил Ирака: «Мы считаем, что подобные пропорциональные ограничения должны применяться и к Вооруженным силам Армении».

Хикмет Гаджиев

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что премьер-министр Армении в своем комментарии по поводу ликвидации Минской группы вновь прибегнул ко лжи и искажениям: «Время упразднить Минскую группу давно наступило, в ней больше нет необходимости. Тот факт, что Армения держит этот институт на повестке и продолжает усилия в этом направлении, говорит о том, что Ереван пытается создать впечатление о незавершенном конфликте, вместе со своими западными сторонниками пытается удержать в своих руках определенное средство влияния».

Коснувшись сравнения Пашиняном Конституций Армении и Азербайджана, помощник президента заявил: «В Конституции Армении в соответствии с актом о независимости до сих пор сохраняется пункт, содержащий территориальные претензии к Азербайджану, то есть присоединение Карабаха к Армении. До тех пор, пока это не изменено, мы видим серьезные проблемы в достижении мирного договора между двумя государствами. И само армянское общество, изменив Конституцию, исключив из нее именно этот пункт, эту ссылку, должно показать свое желание жить в мире. В Конституции Азербайджана не было территориальных претензий к какому-либо государству, и это документ, отражающий правую волю азербайджанского народа. Мы расцениваем это сравнение как игру словами. Поэтому премьер-министру и политическому руководству Армении мы рекомендуем предпринять шаги по продвижению реальной мирной повестки, по поддержке мирной повестки с участием государств региона».

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