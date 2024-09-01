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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Путин расплатился лошадями за снаряды

14:48 978

Президент России Владимир Путин прислал руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак, пишет The Sunday Times. Табун из 19 жеребцов и пяти кобыл был отправлен по железной дороге из Приморского края через пункт пропуска «Хасан».

По данным Россельхознадзора, перед этим лошади прошли карантин во Владимирской области: всех их чипировали, чтобы исключить возможность подмены и подтвердить чистоту происхождения.

Порода орловский рысак — любимая у Кима. Путин не впервые дарит ему таких лошадей — в 2022 в Пхеньян привезли 30 скакунов. Руководитель Северной Кореи регулярно фотографируется на них верхом. Например, госагентство ЦТАК выпускало сюжет о том, как оседлавший белую лошадь Ким поднялся на самую высокую гору Корейского полуострова Пэктусан (2744 метра).

Согласно официальным торговым отчетам, в период с 2020 по 2023 год КНДР потратила не менее $600 тысяч на породистых лошадей из России.

Новая партия рысаков является частью оплаты за артиллерийские снаряды, которые КНДР поставляет России для войны в Украине, сообщают сеульские СМИ. По данным военной разведки Южной Кореи, с середины 2022 года Пхеньян отправил Москве 13 тысяч контейнеров с вооружением, в том числе 6 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Причем половина поставок была проведена после февраля этого года.

Сотрудничество двух стран, начавшееся на фоне войны в Украине, получило новый импульс после визита Кима в Россию в сентябре 2023-го и укрепилось летом 2024-го, когда Путин впервые за 24 года приехал в Пхеньян. 19 июня главы государств подписали договор о стратегическом партнерстве, которое де-факто подразумевает военный альянс. Согласно документу, Россия и Северная Корея будут оказывать помощь друг другу в случае агрессии против одной из стран. Тогда же Ким подарил Путину двух собак редкой породы пхунсан, которая мало известна за пределами КНДР.

Подводя итоги визита, Путин впервые публично допустил возможность военно-технического сотрудничества с КНДР, хотя оно запрещено санкциями Совбеза ООН, ранее поддержанными Москвой. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик утверждал, что Россия уже снабжает Пхеньян танками, самолетами и технологиями для создания спутников-шпионов. В США отмечали, что, помимо этого, Ким рассчитывает получить от Путина технологии дальнобойной ядерной ракеты.

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