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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Россия наступает на Покровск 30 месяцев подряд

Forbes
15:01 500

Между наступающими россиянами и Покровском в Донецкой области осталась всего одна линия обороны, и неясно, насколько она хорошо укреплена, пишет Forbes.

У Покровска - города с довоенным населением в 60 000 человек - большие проблемы. Скудные подкрепления, которые ВСУ направили в этот район, возможно, не смогут его спасти. Что произойдет, если и когда Покровск падет, пока неясно, но это точно не поможет украинским военным, поскольку российское вторжение продолжается уже 30-й месяц.

"Украинские войска на Покровском направлении были вынуждены неоднократно отступать, не имея достаточных сил и средств для организованной обороны", - объяснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Нельзя сказать, что украинцы проиграли все бои за каждый участок окопов, но они проиграли некоторые. И когда один участок падал, у украинских войск на соседних участках часто не оставалось другого выбора, кроме как отступать или рисковать оказаться в окружении.

"Основной проблемой остается нехватка живой силы и опытных подразделений для обеспечения организованной обороны и защиты этих позиций, - отмечает Frontelligence Insight. - Независимо от того, насколько хорошо построены и многочисленны оборонительные сооружения, если они укомплектованы лишь на 10-20% от необходимого потенциала, неудивительно, что российским силам удается так быстро их преодолеть".

В августе, когда российское наступление на Покровск ускорилось, у украинских военных были свободные бригады. Но вместо того, чтобы подкрепить силы на востоке, Генштаб в Киеве отправил их в Курскую область России, начав неожиданное контрнаступление, захватив 400 квадратных миль области.

Русские, похоже, считают, что в резерве остается еще около пяти украинских бригад, но их тоже нет в Покровске - возможно, потому что Киев планирует отправить и их в Курск.

Вместо этого украинская оборона между Авдеевкой и Покровском по-прежнему держится на одной и той же измотанной бригаде, которая с февраля ведет арьергардные действия вдоль оси: элитной 47-й механизированной бригаде. Шесть месяцев жестоких боев с превосходящими силами России нанесли урон 47-й механизированной бригаде. Подразделение численностью 2 000 человек вступило в бой на востоке страны в феврале с 31 танком M-1 Abrams.

Сегодня в бригаде осталась, возможно, половина Abrams, если учесть, что не все заметно поврежденные танки подлежат восстановлению. Только в августе бригада потеряла два танка. У Украины еще есть время, чтобы спасти Покровск.

"Можно предположить, что враг достигнет города к середине сентября, - считают в украинском Центре оборонных стратегий, - но не сможет его захватить. Открытая местность, неблагоприятная для наступления, и потенциальные контратаки из районов Селидово и Константиновки замедлят их продвижение", - отмечается в статье.

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