Сырский пошел ва-банк. Добьется ли он результата?

Украинское вторжение в Курскую область все еще ставит целью замедлить наступление России на востоке, но Москва захватывает новые территории, пишет The Washington Post.

«Вторжение Киева в Курскую область подняло боевой дух, но Москва захватывает новые территории Украины на востоке. Все идет по плану, за исключением того, что наступление России продолжается.

Если план Сырского провалится, Украина может потерять множество хорошо обученных солдат и большую часть иностранной техники, которую она перебросила в Курск. Аналитики говорят, что совершенно неясно, чем закончится игра, и оправдается ли план Сырского», - пишет издание.