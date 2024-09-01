Песков: «Байден хотел отговорить Путина, а Путин очень вежливый»

«Подход американцев в мировых делах тяготеет к примитивизму: мы расскажем вам, как будет устраивать Америку. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы», - заявил Песков.

По его словам, «Путин не бывает невежливым в отношении лидеров других стран, поэтому для него было непостижимо, когда Байден назвал его убийцей».

«Президент Путин всегда крайне аккуратен в своих высказываниях о своих коллегах. Никогда себе не позволяет не то что хамства - невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, использует в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», - сказал он.