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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов

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16:05 1959

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - генеральным директором Агилем Гурбановым приняла участие в торжественных церемониях  выпуска училища Сухопутных войск, Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турции, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Выступив на церемониях, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников.

Генеральный директор вручил дипломы отличившимся в учебе молодым азербайджанским офицерам.

В рамках визита в братскую страну генеральный директор также провел ряд встреч и обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

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