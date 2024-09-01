Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - генеральным директором Агилем Гурбановым приняла участие в торжественных церемониях выпуска училища Сухопутных войск, Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турции, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Выступив на церемониях, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников.

Генеральный директор вручил дипломы отличившимся в учебе молодым азербайджанским офицерам.

В рамках визита в братскую страну генеральный директор также провел ряд встреч и обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.