101 израильтянин в плену ХАМАС

Согласно этой информации, 7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС захватили в заложники 251 человека. "По состоянию на 1 сентября 2024 года 101 заложник находится в плену у ХАМАС в Газе: 97 заложников с 7 октября 2023 года и 4 заложника с 2014 года (84 мужчины и 14 женщин, среди которых двое детей младше пяти лет)", - проинформировал Гендельман.

Из этого числа 39 человек уже нет в живых, их тела удерживаются ХАМАС в Газе, уточнил он. При этом за время проведения военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года удалось вызволить из Газы 154 человека как живыми, так и погибшими. "Израиль привержен и продолжает делать все возможное для возвращения 101 заложника и их тел, включая женщин, детей и пожилых людей, которые жестоко удерживаются в плену ХАМАС", - указал Гендельман.

Обновленные данные опубликованы после того, как ранее утром пресс-служба израильской армии сообщила о гибели в Газе шести израильских заложников.