Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе

Гостелеканал AzTV впервые показал в эфире уникальные кадры антитеррористической операции азербайджанской армии 19-20 сентября 2023 года в Карабахе.

19 сентября 2023 года Министерство обороны Азербайджанской Республики заявило, что начало локальные антитеррористические мероприятия на территории Карабахского региона. Днём 20 сентября - спустя сутки после начала боевых действий – армянские сепаратисты согласились сложить оружие.