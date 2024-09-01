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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр

17:26 810

Россия может пойти в наступление на Днепропетровскую область уже весной 2025 года, пишет The Times.

«Ради вторжения в Курскую область президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется принять потерю Покровска и Часова Яра, которые нужны ВС РФ как плацдармы для масштабного наступления на север и запад.

Москва готова пожертвовать за Покровск неограниченным количеством войск. Как и в Мариуполе, Северодонецке, Бахмуте и Авдеевке, российские войска, вероятно, намерены сравнять город с землей. Ни одна из сторон не ожидает решения на поле боя в этом году. Обе действуют так, чтобы наступил большой толчок в наземной войне 2025 года», - говорится в статье.

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