Иран и Сирия договорились сотрудничать против Израиля

Министры обороны Ирана и Сирии подчеркнули необходимость постоянного и тесного сотрудничества между Тегераном и Дамаском «в борьбе с Израилем на фоне сдержанной реакции международного сообщества», передает иранское официальное информагентство Tasnim.

В телефонном разговоре со своим сирийским коллегой в воскресенье министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде «подтвердил поддержку Тегераном территориальной целостности Сирии и установления безопасности в стране».