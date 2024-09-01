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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Спецпредставитель ЕС покидает Кавказ с надеждой

18:15 884

ЕС обязан помочь достичь прочного и справедливого мира на Южном Кавказе, заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, завершающий миссию на этом посту.

«Сегодня мой последний день в должности специального представителя ЕС по Южному Кавказу и грузинскому кризису. С момента назначения в ноябре 2017 года прошло почти 7 лет, и за это время многое произошло. Однако одно остается неизменным: обязательство ЕС помочь нашим соседям в регионе достичь прочного и справедливого мира», - написал Клаар в соцсети Х.

26 июля этого года стало известно, что Совет Европейского союза назначил Магдалену Гроно новым специальным представителем по Южному Кавказу и кризису в Грузии. Она приступила к выполнению своих обязанностей с 1 сентября.

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