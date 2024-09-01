В Иране наконец выяснили, как погиб Раиси

Генштаб ВС Ирана назвал внезапный туман и столкновение с горой главными причинами падения самолета с президентом Эбрахимом Раиси. Об этом со ссылкой на итоговый отчет Генштаба Вооруженных сил Ирана сообщают зарубежные СМИ.

Ведомство также исключило версию падения президентского вертолета вследствие попадания снаряда, воздействия РЭБ, электромагнитного или лазерного оружия.

«Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно - внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе (воздушным судном) высоты и столкновение вертолета с горой», – цитируют СМИ текст документа.

Ранее в своем предварительном отчете иранский Генштаб указывал, что транспортное средство следовало маршруту и не покидало заданную траекторию полета. Признаков диверсии, влияния человеческого фактора, внешнего воздействия на электронные системы и химических веществ, способных привести к крушению вертолета, найдено не было.

Вертолет потерпел крушение 19 мая 2024 года в иранской провинции Восточный Азербайджан. Следствие по итогам расследования пришло к выводу, что это был несчастный случай.