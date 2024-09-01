Министр обороны Армении отправился в Грузию

Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 1 сентября с официальным визитом отбыла в Грузию, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Визит состоялся по приглашению грузинской стороны.

Напомним, что 12 июля министр обороны Грузии Ираклий Чиковани побывал в Армении с официальным визитом. Тогда министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества на 2024 год.