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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Министр обороны Армении отправился в Грузию

18:40 453

Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 1 сентября с официальным визитом отбыла в Грузию, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Визит состоялся по приглашению грузинской стороны.

Напомним, что 12 июля министр обороны Грузии Ираклий Чиковани побывал в Армении с официальным визитом. Тогда министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества на 2024 год.

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