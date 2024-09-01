Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
В России необходимо провести «специальную демографическую операцию», чтобы не допустить тотального вымирания населения страны в будущем, заявил в интервью «Интерфаксу» директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.
Он отметил, что проблема носит «катастрофический характер». «Мы в год теряем по 500-600 тысяч человек. И это создает угрозу национальной безопасности, учитывая размеры территории и необходимость значительного количества людей для поддержания нужных для экономики темпов роста. Так что одной из важнейших задач сегодня становится даже не восполнение, а увеличение численности населения страны», — подчеркнул Бахтизин.
Ученый напомнил о прогнозе ООН, согласно которому к концу века население России упадет до 120,5 млн человек. При этом эксперт обратил внимание, что есть и более пессимистичная оценка в 106 млн человек от Института, финансируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Среди эффективных способов, которыми можно повысить рождаемость в России, Бахтизин назвал дезурбанизацию — равномерное расселение людей по всей территории страны и увеличение жилплощади на человека. При этом он признал, что похожие эксперименты в других государствах результата не дали, поскольку сельская местность проигрывает мегаполисам по уровню жизни.
«У нас тоже была попытка — «дальневосточный гектар», но и она, по сути, ничем не кончилась, потому что потенциальных переселенцев не устраивало качество предоставляемых земельных наделов и отсутствие подъемных средств, необходимых для обустройства. А дом на что строить? И самое главное: должна быть развитая инфраструктура, чтобы люди захотели переезжать. Все это требует огромных инвестиций», — отметил Бахтизин.
Он добавил, что прогнозы РАН показывают дальнейшее падение рождаемости в России, в том числе из-за «заметного снижения» числа женщин в фертильном возрасте - от 15 до 49 лет и в наиболее репродуктивном — от 20 до 29 лет. «По нашим расчетам, к 30-му году количество таких женщин сократится на 9%», — уточнил Бахтизин.
По итогам 2023 года коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста) в России рухнул до 1,4 — минимума за 17 лет, а количество родившихся ежегодно снижается уже более 10 лет подряд. Майским указом, который был подписан Владимиром Путиным сразу после начала пятого срока, глава государства потребовал, чтобы к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости поднялся до 1,6, а к 2036-му — до 1,8.
«Стране нужна специальная демографическая операция, связанная с достижением целевых показателей, которые обозначил президент», — резюмировал Бахтизин, добавив, что это возможно только через большие финансовые вложения в развитие социальной инфраструктуры и дополнительное финансирование системы здравоохранения. Также в числе необходимых мер он назвал снижение социальной напряженности.