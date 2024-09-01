USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Часов Яр недосягаем для России

19:49 213

По состоянию на 1 сентября российские войска удерживают только один микрорайон в восточной части Часового Яра в Донецкой области.

«Этот район составляет примерно 10% от общей территории города, а не 40%, как сообщалось ранее. ВС РФ не смогли продвинуться дальше и имеют ограниченный контроль над сильно поврежденным микрорайоном», - сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр ВСУ Андрей Полухин.

По его словам, ситуация на фронте не изменилась существенно за последние несколько месяцев.

Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
19:38 682
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
17:26 3911
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву главная тема
13:55 7044
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить обновляется: 11:28
11:28 13143
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов фото
16:05 3196
Россия наступает на Покровск 30 месяцев подряд
Россия наступает на Покровск 30 месяцев подряд Forbes
15:01 2342
Хикмет Гаджиев считает, что Армения в ситуации Ирака времен Саддама Хусейна
Хикмет Гаджиев считает, что Армения в ситуации Ирака времен Саддама Хусейна
14:05 3188
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева что происходит?
12:55 6301
Российская армия стирает контролируемую Украиной часть Курской области
Российская армия стирает контролируемую Украиной часть Курской области заявление пресс-центра Сухопутных войск+ обновлено, фото
13:05 11433
Хикмет Гаджиев ответил Пашиняну: «В регионе царит напряженность»
Хикмет Гаджиев ответил Пашиняну: «В регионе царит напряженность»
12:09 5753
Российская армия штурмует Покровск
Российская армия штурмует Покровск о развитии ситуации: 11:51
11:51 11396

ЭТО ВАЖНО

Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
19:38 682
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
17:26 3911
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву главная тема
13:55 7044
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить обновляется: 11:28
11:28 13143
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов фото
16:05 3196
Россия наступает на Покровск 30 месяцев подряд
Россия наступает на Покровск 30 месяцев подряд Forbes
15:01 2342
Хикмет Гаджиев считает, что Армения в ситуации Ирака времен Саддама Хусейна
Хикмет Гаджиев считает, что Армения в ситуации Ирака времен Саддама Хусейна
14:05 3188
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева что происходит?
12:55 6301
Российская армия стирает контролируемую Украиной часть Курской области
Российская армия стирает контролируемую Украиной часть Курской области заявление пресс-центра Сухопутных войск+ обновлено, фото
13:05 11433
Хикмет Гаджиев ответил Пашиняну: «В регионе царит напряженность»
Хикмет Гаджиев ответил Пашиняну: «В регионе царит напряженность»
12:09 5753
Российская армия штурмует Покровск
Российская армия штурмует Покровск о развитии ситуации: 11:51
11:51 11396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться