Часов Яр недосягаем для России

По состоянию на 1 сентября российские войска удерживают только один микрорайон в восточной части Часового Яра в Донецкой области.

«Этот район составляет примерно 10% от общей территории города, а не 40%, как сообщалось ранее. ВС РФ не смогли продвинуться дальше и имеют ограниченный контроль над сильно поврежденным микрорайоном», - сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр ВСУ Андрей Полухин.

По его словам, ситуация на фронте не изменилась существенно за последние несколько месяцев.