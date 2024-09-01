Эрдоган поговорил с саудовским принцем об Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом о необходимости усиления давления международного сообщества на Израиль «с целью прекращения преступлений против человечности» в секторе Газа. Об этом сообщила администрация президента.

«В ходе беседы обсуждались геноцид, совершаемый Израилем на палестинских территориях, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган подчеркнул важность усиления давления международного сообщества на Израиль в связи с преступлениями против человечности, которые он совершает на палестинских территориях, прежде всего в Газе», - говорится в сообщении.

Турецкий лидер также высказался за установление постоянного режима прекращения огня в Газе, подчеркнув важность совместных усилий исламских стран.