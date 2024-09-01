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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Убийца израильских полицейских не ушел от мести

20:47 1130

Бойцы спецподразделения ЦАХАЛ «Дувдеван» ликвидировали в Хевроне террориста, застрелившего сегодняшним утром троих полицейских рядом с КПП «Таркумия».

Силы ЦАХАЛ и ШАБАК окружили жилой дом в Хевроне, где забаррикадировался террорист. Затем по дому ударили противотанковой ракетой. После ликвидации рядом с телом боевика была обнаружена винтовка М-16.

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