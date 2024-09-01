Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»

Россия должна возместить Украине все убытки, нанесенные в результате войны. Об этом в годовщину начала Второй мировой войны заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он напомнил, что во время войны Польша понесла огромные материальные и человеческие потери, которые не были компенсированы. Так, по подсчетам польских экспертов, материальные потери страны в результате немецкой агрессии превышают $1,5 триллиона, при этом более 70% этой суммы является компенсацией за человеческие потери, поскольку во время войны страна потеряла 5 млн человек.

Дуда подчеркнул, что Германия многократно извинялась за нанесенный Польше ущерб, и в христианском измерении поляки простили немцев.

«Но, кроме этого, есть еще материальный ущерб. И независимо от того, принимаем ли мы и прощаем, мы заслуживаем компенсации за потери, за то, что было безвозвратно уничтожено», - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что это дело сейчас имеет международное измерение в контексте будущего привлечения Россия к ответственности за нанесенный Украине ущерб.

«Мы бы не хотели, чтобы Украине пришлось восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша в течение 40 лет. Украина будет нуждаться в поддержке, но прежде всего потребует компенсации и возмещения нанесенного ущерба, что является абсолютной обязанностью агрессора, то есть России», - отметил Дуда.