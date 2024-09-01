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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Россияне желают войны, но воевать не хотят

21:43 278

Уровень поддержки военных действий России против Украины остается высоким среди населения РФ. Согласно опросу "Левада-центра", проведенному с 22 по 28 августа, 78% россиян поддерживают продолжение войны против Украины, несмотря на недавние события в Курской области.

Опрос показывает, что атака украинских сил на Курскую область вызвала озабоченность у 91% опрошенных, хотя шок от этих событий уже снизился. Среди россиян, не поддерживающих войну, доля составила 17%. Что интересно, 50% респондентов полагают, что необходимо переходить к мирным переговорам. Основным аргументом сторонников переговоров есть большое количество жертв и гибель людей (48%). Сторонники продолжения войны (42%) считают необходимым завершить "начатое".

Кроме того, значительная часть россиян беспокоится из-за возможности новой волны мобилизации. В августе таких людей было 46%, что гораздо больше, чем в феврале этого года (34%). В то же время 57% не ожидают второй волны мобилизации, а 60% вообще не видят в ней необходимости.

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