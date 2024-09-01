Нетаньяху нервничает из-за протестов

По данным СМИ, в Тель-Авиве на демонстрацию вышло более 120 тысяч человек, протесты также прошли в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде и других городах. Протестующие требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС для освобождения оставшихся заложников. 2 сентября забастовка охватит школы, детские сады, аэропорт в Тель-Авиве и многие правительственные учреждения. В стране объявлена забастовка.

По словам высокопоставленного чиновника, «это та ситуация, когда станет ясно, что продолжать так, как прежде, невозможно». Но премьер Израиля еще не принял решения относительно изменения политики правительства и решения Кабмина не вести переговоры об израильском присутствии на Филадельфийской оси.

*** 22:10



Массовый митинг проходит сейчас в Тель-Авиве. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы города на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАС и освобождения заложников.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля подтвердило сведения о том, что погибшие заложники, чьи тела израильские военнослужащие обнаружили 31 августа в районе города Рафах на юге сектора Газа, были застрелены боевиками ХАМАС с близкого расстояния.

«В ходе экспертизы, проведенной в Национальном центре судебной медицины, было установлено, что шестеро заложников были убиты радикалами ХАМАС в результате нескольких выстрелов с близкого расстояния», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД в соцсети Х.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела погибших заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. По информации Хагари, они были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами.

По информации офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 101 заложник находится в плену у ХАМАС в Газе, из этого числа 39 человек уже нет в живых, радикалы удерживают их тела в палестинском анклаве. В свою очередь, ХАМАС утверждает, что шестеро похищенных израильтян якобы погибли в результате бомбардировок анклава со стороны Армии обороны Израиля.