Нетаньяху нервничает из-за протестов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен усилением антиправительственных протестов, пишет израильское издание Haaretz со ссылкой на высокопоставленных чиновников еврейского государства.
По словам высокопоставленного чиновника, «это та ситуация, когда станет ясно, что продолжать так, как прежде, невозможно». Но премьер Израиля еще не принял решения относительно изменения политики правительства и решения Кабмина не вести переговоры об израильском присутствии на Филадельфийской оси.
По данным СМИ, в Тель-Авиве на демонстрацию вышло более 120 тысяч человек, протесты также прошли в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде и других городах. Протестующие требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС для освобождения оставшихся заложников. 2 сентября забастовка охватит школы, детские сады, аэропорт в Тель-Авиве и многие правительственные учреждения. В стране объявлена забастовка.
September 1, 2024
*** 22:10
Массовый митинг проходит сейчас в Тель-Авиве. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы города на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАС и освобождения заложников.
Ранее Министерство здравоохранения Израиля подтвердило сведения о том, что погибшие заложники, чьи тела израильские военнослужащие обнаружили 31 августа в районе города Рафах на юге сектора Газа, были застрелены боевиками ХАМАС с близкого расстояния.
«В ходе экспертизы, проведенной в Национальном центре судебной медицины, было установлено, что шестеро заложников были убиты радикалами ХАМАС в результате нескольких выстрелов с близкого расстояния», - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД в соцсети Х.
Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела погибших заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. По информации Хагари, они были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами.
По информации офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 101 заложник находится в плену у ХАМАС в Газе, из этого числа 39 человек уже нет в живых, радикалы удерживают их тела в палестинском анклаве. В свою очередь, ХАМАС утверждает, что шестеро похищенных израильтян якобы погибли в результате бомбардировок анклава со стороны Армии обороны Израиля.
September 1, 2024