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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Ультраправые побеждают в Германии

Впервые со времен Третьего Рейха
22:34 1463

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые может стать ведущей политической силой после местных выборов в Тюрингии. Тем временем в Саксонии партию AfD немного опережает Христианско-демократичский союз, пишет издание Spiegel. Если цифры подтвердятся, это будет первая победа ультраправых на местных выборах со Второй мировой войны.

Отмечается, что почти 1,7 млн избирателей Тюрингии, имеющих право голоса, смогли проголосовать до 18:00. Согласно первоначальным прогнозам канала ARD, партия AfD, которую Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как явно правоэкстремистскую, однозначно побеждает с результатом 30,5% голосов. Христианские демократы, в свою очередь, заняли второе место с 24,5%.

Левые во главе с действующим премьер-министром Бодо Рамелоу опустились на четвертое место с 12,5%. Они потеряли более половины голосов по сравнению с 2019 годом. Тем временем, согласно экзитполам, "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), который считается ультралевым и пророссийским, занимает третье место с результатом до 16%.

Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца получит 7% голосов. А вот партия Зеленых и СвДП не попадут в земельный парламент, поскольку набрали 4% и 1,3% соответственно.

Говоря о Саксонии, где премьер-министром является Михаэль Кречмер, который призвал прекратить военную помощь Украине, прогнозы немного иные. Его партия ХДС удерживает небольшое преимущество над AfD.

Согласно данным института Infratest dimap, в воскресенье она набрала 31,5% голосов, а AfD, которую земельное Управление по защите Конституции также рассматривает как явную праворадикальную силу, получила 30,0%.

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