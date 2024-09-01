После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...

Ведущие европейские океанографы полагают, что фундаментальные причины понижения уровня Каспийского моря изменить невозможно. Регионам каспийской "пятерки" в разной степени, но придется приспосабливаться к новым реалиям за счет технических решений, включая дноуглубление, удлинение трубопроводов, строительство новых судоходных каналов, коррективы в туристической индустрии и т.д. Появление в актуальной повестке трех стран каспийской "пятерки" (Азербайджана, Казахстана, Туркмении) проекта строительства магистрально-транспортных эстакад может произойти на соединении двух факторов - роста стоимости решений по сохранению судоходства и связанной с ней логистической среды в заиленных портах и очередным удвоением грузоперевозок Азербайджана и Центральной Азии вместе с расширением потока транзитных грузов для регионов Южного Кавказа и Центральной Азии. Российский Каспий в центре кризиса Буквально через неделю после визита Владимира Путина в Азербайджан, в ходе которого Ильхам Алиев в ярких красках, на видимом примере описал ситуацию с падением уровня Каспия, состоялась встреча российского президента с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, в ходе которой ему было дано поручение обратить на эту проблему пристальное внимание, так как она носит стратегический характер для судоходства и экономики региона. До конца 2024 года в Астраханской области планируется закончить расчистку водных русел общей протяженностью более 190 км, эти работы начинались в прошлые годы в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". С 2025 года стартует новая федеральная программа по дноуглублению и расчистке водных трактов.

Характерно, что более важные мероприятия по расчистке русла основной артерии, наполняющей Каспий, уже проведены. В 2022 Владимир Путин поручил углубить дно Волго-Каспийского морского судоходного канала для обеспечения оптимальной проходной осадки судов в 4,5 метра. К весне 2024 года участок реки Бахтемир, который является главным рукавом в дельте Волги, ведущим к Каспийскому морю, был расчищен до нужных глубин. Суда, проходящие через этот участок, практически перестали здесь садиться на мель. Но тем не менее нужно констатировать - ситуацию с общей тенденцией обмеления Каспия это не исправляет. Пройдена ли точка невозврата? На днях было опубликовано мнение ведущего научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук Владимира Ушивцева. На взгляд российских ученых, падение уровня Каспия - это проблема планетарного масштаба. Ее нельзя решить доступными техническими средствами, к ней просто надо приспосабливаться, искать технические пути решения. Сам процесс остановить нельзя, потому как он имеет циклический характер и связан с ритмами экосистем. В 2021 году ученые из Бременского и Гисенского университетов Германии, а также Лейденского и Утрехтского университетов в Нидерландах совместно построили модель, которая показывает, как изменение климата отразится на внутренних морях и озерах в мире. В качестве примера они взяли Каспийское море. Результаты исследования команда опубликовала в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Модель показала, что из-за потепления уровень воды в Каспийском море опустится на 9-18 метров уже к последней четверти века. Это приведет к изменению прибрежных экосистем, гибели местной фауны и ряду социально-экономических проблем. Ученые уже назвали предстоящее событие "каспийской катастрофой". Европейские океанографы, также как их российские коллеги, совпадают в мнении, что остановить процесс невозможно. Существует факт динамики подъема и спада уровня, плюс к нему усиление испарения зеркала в связи с повышением температуры в регионе, что не компенсируется стоком Волги, Урала, Самура и прочими реками, а также не компенсируется дождями (снижение и практически полная остановка эффекта атлантической циркуляции воздуха над регионом). Поэтому на нынешнем этапе нужно корректировать хозяйственно-экономическую деятельность с учетом прогнозов дальнейшего падения уровня моря. Кроме того, исследователи предсказывают ряд социально-экономических последствий для региона. Кроме сокращения рыбопромысловых угодий и высыхания объектов аквакультуры, ожидается понижение уровня осадков, вызванных региональной атмосферной циркуляцией, что отразится на земледелии. Пострадает судоходство внутри и за пределами Каспийского моря, устареет прибрежная инфраструктура. Наконец, снизится поток туристов и возрастет политическая напряженность. В качестве предварительного ответа есть смысл подготовить коллективный (ведущими институтами стран каспийской "пятерки") расчет последствий влияния падения уровня моря на экономическую деятельность - какие расходы понесет каждое государство на мероприятия по углублению портов и терминалов, строительство судоходных каналов, изменения деятельности по добыче углеводородов, перенос зон пляжного отдыха, очистных станций и т.д. В зависимости от сценария - на уровень 5 метров, 7-10 метров и далее. Наиболее экстремальные варианты к концу века, если уровень упадет на 9-18 метров, а площадь моря сократится на 23-34%.