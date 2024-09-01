Разбился украинский вертолет: Экипаж погиб

В Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет «Ми-2», пишут украинские СМИ.

«Экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины», - заявили в Харьковском национальном университете Воздушных сил.