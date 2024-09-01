Молдова одобрила наступление Украины на Россию

Глава МИД Молдовы Михай Попшой на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге выразил поддержку операции Вооруженных сил Украины в Курске.

«Украинские военные обеспечивают безопасность Молдовы, откровенно говоря, нашу общую безопасность. Они защищают наши общие ценности. И довольно эффективно, я считаю. Особенно учитывая развитие событий в последнее время в Курске», - сказал министр.