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Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Молдова одобрила наступление Украины на Россию

22:59 597

Глава МИД Молдовы Михай Попшой на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге выразил поддержку операции Вооруженных сил Украины в Курске.

«Украинские военные обеспечивают безопасность Молдовы, откровенно говоря, нашу общую безопасность. Они защищают наши общие ценности. И довольно эффективно, я считаю. Особенно учитывая развитие событий в последнее время в Курске», - сказал министр.

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