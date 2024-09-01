Россия теперь разбомбила и детский дом
23:24 504
Россия нанесла ракетный удар по зданию в украинских Сумах, в котором находятся центр социально-психологической реабилитации и детский дом, сообщили в областной военной администрации.
«Здание находится среди жилого микрорайона города. На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются», - заявили в администрации. СМИ пишут, что есть раненые.
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