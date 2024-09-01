Зеленский ввел ряд санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня ряд санкционных решений, которые ранее принял Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

«Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборантов. Тех, кто избрал работать на зло - на войну», - сказал украинский лидер.