Поляки хотят сбивать российские ракеты

Большинство жителей Польши согласны, чтобы военные страны сбивали воздушные цели, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Как свидетельствует опрос SW Reaserch для Rzeczpospolita, поляков спросили: "По вашему мнению, должна ли Польша сбивать объекты, пролетающие над нашей территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты?"

"Да" проголосовали 58,5% респондентов, "нет" - 22,1%, "не имею определенного мнения" - 19,4%.

Отмечается: результаты отличаются для каждой группы в зависимости от пола, возраста или образования. Утвердительный ответ чаще выбирали женщины. Ответ "да" выбрали 60,8%, еще 20,0% - "нет", "не знаю" - 19%.

Поддержали решение о сбивании таких целей 55% мужчин, категорически против - 24,4%, "не знаю" - 19,8% респондентов.

Опрос провели 27-28 августа этого года среди пользователей онлайн-панели SW Panel. Его участниками стали 800 совершеннолетних поляков.