Россия вновь подвергает украинские города ракетным обстрелам

Российские войска подвергли ракетному обстрелу город Сумы на севере Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

В течение суток сообщалось о нескольких взрывах в городе и повреждении двух предприятий.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.