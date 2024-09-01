Россия вновь подвергает украинские города ракетным обстрелам
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Российские войска подвергли ракетному обстрелу город Сумы на севере Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
В течение суток сообщалось о нескольких взрывах в городе и повреждении двух предприятий.
В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
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