Российские наблюдатели без ума от выборов в Азербайджане

Наблюдатели от МПА СНГ посетили 145 избирательных участков в Азербайджане.



Международные наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором мониторинговой группы, первым зампредом Совфед РФ Андреем Яцкиным провели итоговое совещание, на котором обменялись информацией о проведенном наблюдении.