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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Российские наблюдатели без ума от выборов в Азербайджане

00:26 1084

Наблюдатели от МПА СНГ посетили 145 избирательных участков в Азербайджане.

Международные наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором мониторинговой группы, первым зампредом Совфед РФ Андреем Яцкиным провели итоговое совещание, на котором обменялись информацией о проведенном наблюдении.

Были отмечены высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий, организации голосования, видеонаблюдение, система проверки документов.

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