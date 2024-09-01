Российские наблюдатели без ума от выборов в Азербайджане
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Наблюдатели от МПА СНГ посетили 145 избирательных участков в Азербайджане.
Международные наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором мониторинговой группы, первым зампредом Совфед РФ Андреем Яцкиным провели итоговое совещание, на котором обменялись информацией о проведенном наблюдении.
Были отмечены высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий, организации голосования, видеонаблюдение, система проверки документов.
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