Когда Полад Бюльбюльоглы сложит с себя полномочия посла в России?
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Я рад, горд. Я очень рад, что избиратели оказали мне такое доверие. Это такая гордость - после 30 лет ожидания, впервые на освобожденных территориях проводятся выборы, сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС.
П.Бюльбюльоглы избран в Милли Меджлис Азербайджана от Шушинского района.
Посол не стал называть точные сроки, когда сложит дипломатические полномочия, отметив, что сначала следует дождаться официальных итогов выборов, но предположил, что это произойдет скоро.
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