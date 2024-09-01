Когда Полад Бюльбюльоглы сложит с себя полномочия посла в России?

Я рад, горд. Я очень рад, что избиратели оказали мне такое доверие. Это такая гордость - после 30 лет ожидания, впервые на освобожденных территориях проводятся выборы, сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС.

П.Бюльбюльоглы избран в Милли Меджлис Азербайджана от Шушинского района.

Посол не стал называть точные сроки, когда сложит дипломатические полномочия, отметив, что сначала следует дождаться официальных итогов выборов, но предположил, что это произойдет скоро.