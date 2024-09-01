Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?

Если в прошлом веке поселок Биби-Эйбат был известен главным образом как центр нефтедобычи в Баку, то сегодня запасы черного золота в этих местах, увы, изрядно истощились. Зато чуть ли не на всю длину от автотрассы до моря растянулись ряды излюбленных бакинцами рыбных ресторанов и домов, которые ежедневно навещают сотни и тысячи любителей изысканной каспийской рыбы, чтобы отведать здесь кутум, форель, кефаль, берш… Еще лет двадцать-тридцать назад в этих местах стояли ветхие строения с неказистыми столиками, за которыми практически никогда не было свободных мест. Зато сегодня здесь высятся современные отели, светятся неоновые вывески ресторанов, манят к себе многочисленные беседки, навесы и зонты на открытом воздухе, а многие любители рыбных блюд, в числе которых немало иностранцев, предпочитают устраиваться за столиками прямо на берегу моря. Да, в рыбных домах всегда многолюдно, бывает и так, что порой просто нет свободных мест. Это прекрасно понимают владельцы рыбных ресторанов и кафе, которые в условиях ограниченных заборами территорий своего заведения изощряются в поисках места для дополнительных столиков. Но куда им расширяться, если с одной стороны скалистый берег, который частенько обдают высокие волны, а с другой - заборы соседних рыбных домов?

Впрочем, есть здесь и одно исключение На самом краю этой череды рыбных кафе и ресторанов, можно сказать, на самом отшибе, расположен рыбный дом Şəfa, который принадлежит ООО Fəxrəddin K. Казалось бы, не повезло этому заведению оказаться в самом конце вереницы рыбных домов, которые «перехватывают» потенциальных клиентов. Но, как говорилось в одном популярном фильме, это только кажущаяся действительность. Поскольку именно этим фактором и воспользовался владелец ООО, чтобы за последние несколько лет значительно расширить территорию своего ресторана. В результате с каждым годом Şəfa прирастает новыми строениями и, соответственно, привлекает все больше клиентов, которым здесь всегда хватает места. Словом, клиентам удобно, владельцу рыбного дома Фахраддину Бахышову тоже хорошо, и кто при такой потребительской «гармонии» обращает внимание на тот прискорбный факт, что площадь рыбного дома давно уже вышла за пределы территориальной черты, установленной государством?

По логике, только само государство Но вот что странно. Государственный комитет по вопросам имущества часто рапортует о проведенных мониторингах и рейдах по использованию земельных участков, расположенных на 20-50-метровой прибрежной защитной полосе Каспийского моря. В результате таких мероприятий в Сабунчинском, Хазарском, Сураханском, Хатаинском, Карадагском районах Баку, на прибрежной защитной полосе Каспия на территории Сумгаита и других районов были выявлены десятки административных правонарушений. Незаконные строительные работы на таких земельных участках, как правило, останавливаются и штрафуются. Причем штрафы немаленькие. Согласно Указу главы государства от 15 января 2016 года, предусматривающего изменения в Земельном кодексе, Госкомитет подготовил графическое изображение 20-50-метровой прибрежной защитной полосы Каспийского моря, за нарушения которой физические, должностные и юридические лица штрафуются на 4 000, 8 000 и 40 000 манатов соответственно. А в отношении лиц, возводящих незаконные строения на этой же территории у прибрежной защитной полосы моря, в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Хотим напомнить, что еще недавно захват охранной зоны прибрежной полосы и незаконное строительство на берегу Каспия считались в Баку обычным делом. Но темпы этого варварского «освоения» государственных земель ощутимо замедлились после ужесточения законодательства. Впрочем, нарушители потому и являются таковыми, что в конце концов всегда находят повод для оправдания допущенных действий. В нашем случае на пользу этим людям обернулась природная напасть, обрушившаяся на Каспийское море, – его стремительное обмеление. Снижение уровня Каспия, продолжающееся в последние пять-шесть лет, сыграло на руку и рыбному дому Şəfa, хозяева которого стали энергично «осваивать» обмелевшие участки. На словах эти люди демонстрируют уважение к законам и гневно отрицают любые сомнения, связанные с законностью их действий, предъявляя представителям госорганов документы, подлинность которых, мягко говоря, весьма сомнительна. Не говоря уже о том, что координаты запретных красных линий, которые нельзя пересекать, установлены госструктурами очень давно, и любой инспектор надзорных органов может в считанные минуты доказать вплоть до сантиметра их нарушение. Но, к нашему сожалению, именно эти органы сегодня всячески выгораживают рыбный дом Şəfa.

Стоп! Странные моменты… Исследуя эту тему, редакция haqqin.az выявила несколько странных моментов. В частности, новые строения на территории рыбацкого дома Şəfa подпадают под охранную зону Каспийского моря шириной от 20 до 50 метров. Однако Şəfa использует отступление моря, чтобы представить эту зону как законную охранную полосу. Действительно, соответствующее расстояние до моря сохраняется. Ну, а если море отступит еще на десять или двадцать метров? Следуя логике хозяев рыбного дома, поддерживаемой, кстати, сотрудниками госструктур, почему бы на обмелевшем участке не построить еще один рыбный дом? Или даже два? И ведь построили бы, даже глазом не моргнув. Получили же они несколько лет назад техпаспорт с указанием объектов, часть из которых и сегодня еще не построена. Проверить правомерность действий ООО Fəxrəddin K мог бы, в частности, Государственный комитет по вопросам имущества, у которого нет никаких проблем сверить на месте данные техпаспорта с реальными координатами хозяйства рыбного дома Şəfa. С другой стороны, как же это ведомство станет перепроверять себя, если документы, выданные в 2019 году владельцу рыбного дома Şəfa ООО Fəxrəddin K Госреестром недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества, уже с первого взгляда вызывают серьезные сомнения? В этом «техпаспорте» (упоминать без кавычек этот лист бумаги с печатями и подписями официальных лиц просто рука не поднимается!) прямо указано, что в аренду ООО Fəxrəddin K переданы 54 сотки земли, в которых 278 квадратных метров являются частной собственностью. А сами строения возведены на площади 1,66 сотки. Однако строительство этих объектов началось лишь через год-два после выдачи документов, что легко доказать, сравнив даты строительства с соответствующими картами местности, имеющимися в поисковиках системы Google. Всего же на территории рыбного дома Şəfa - от входа и до берега - насчитывается с десяток разных построек. Некоторые из них каким-то образом попали в «техпаспорт», хотя даже многие клиенты помнят, что возводили их на стыке 2023 и 2024 годов. Вообще, как видно из карт Google Earth Pro и Google Maps, с момента начала своей деятельности в 2014 году и вплоть до перехода под управление ООО Fəxrəddin K в 2019 году на территории рыбного дома находилось всего два-три строения. В 2016 году территория была немного расширена, но активное строительство началось только с 2020 года. За последние год-два здесь были построены закрытая площадка из легких металлических конструкций длиной 40 метров, кухня, банкетные залы, комната для намаза, дополнительные санитарные узлы и большая детская игровая зона. И строятся все эти объекты в одном направлении – к морю.