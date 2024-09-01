USD 1.7000
EUR 1.8782
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

Путин хочет газопровод через Монголию

10:16 1027

Президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» назвал развитие отношений с Монголией одним из приоритетов внешней политики России.

«Напомню, что наша страна первой в мире признала в 1921 году независимость Монголии и на протяжении длительного времени оставалась единственным гарантом ее суверенитета и безопасности», - сказал Путин.

По его словам, Россия «откликается на просьбы» Монголии о поставке топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам.

«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», - отметил Путин.

Президент России сообщил, что стороны прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности. Среди них - строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация Улан-Баторской железной дороги, реконструкция ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».

Путин отметил, что на протяжении последних лет «все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности» поднимали вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через их страну. По словам российского президента, если изначально Монголия хотела ограничиться только транзитной ролью, сейчас рассматривается возможность использования части «дешевого трубопроводного газа для развития и инфраструктуры» страны.

Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева что происходит?
1 сентября 2024, 12:55 9207
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину... статья концептуальная
1 сентября 2024, 22:28 12722
Ультраправые побеждают в Германии
Ультраправые побеждают в Германии Впервые со времен Третьего Рейха
1 сентября 2024, 22:34 5822
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
1 сентября 2024, 21:14 4968
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе видео
1 сентября 2024, 17:07 18167
Российская армия штурмует Покровск
Российская армия штурмует Покровск о развитии ситуации: 11:51
1 сентября 2024, 11:51 14772
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
1 сентября 2024, 19:38 9963
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
1 сентября 2024, 17:26 8299
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву главная тема
1 сентября 2024, 13:55 10909
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить обновляется: 11:28
1 сентября 2024, 11:28 15329
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов фото
1 сентября 2024, 16:05 5585

ЭТО ВАЖНО

Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева что происходит?
1 сентября 2024, 12:55 9207
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину... статья концептуальная
1 сентября 2024, 22:28 12722
Ультраправые побеждают в Германии
Ультраправые побеждают в Германии Впервые со времен Третьего Рейха
1 сентября 2024, 22:34 5822
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
1 сентября 2024, 21:14 4968
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе видео
1 сентября 2024, 17:07 18167
Российская армия штурмует Покровск
Российская армия штурмует Покровск о развитии ситуации: 11:51
1 сентября 2024, 11:51 14772
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
1 сентября 2024, 19:38 9963
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
1 сентября 2024, 17:26 8299
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву главная тема
1 сентября 2024, 13:55 10909
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить обновляется: 11:28
1 сентября 2024, 11:28 15329
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов фото
1 сентября 2024, 16:05 5585
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться