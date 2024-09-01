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Российская армия штурмует Покровск

Президента Монголии призывали арестовать Путина?

10:27 1148

Информация о том, что Международный уголовный суд обращался к президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху накануне визита главы российского государства Владимира Путина, является ложной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главы монгольского государства Улзийбаярын Золбаяр на специальном брифинге.

«Давайте опровергнем множество ложной информации, распространяемой в интернете. Сведения о том, что МУС передал в письме президенту Монголии заявления и призывы, относящиеся к предстоящему 3 сентября визиту главы российского государства в нашу страну, являются ложью и искажением фактов, а не информацией из официального источника», — сказал представитель президентской пресс-службы.  

Он попросил общественность с осторожностью относиться к любой информации, проверять ее достоверность и доверять только официальным источникам.

«Такая ложная и вводящая в заблуждение информация распространяется в социальных сетях намеренно», — подчеркнул представитель президентской пресс-службы.

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