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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Польские истребители устремились ввысь

10:31 1078

Польша сегодня, 2 сентября, рано утром поднимала в воздух истребители, говорится в заявлении оперативного командования ВС страны в соцсети X. 

Причиной названа активность российской дальней авиации.

"Приняты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, оперативное командование ВС Польши контролирует ситуацию", - сказано в сообщении.

26 и 27 августа Польша также поднимала в воздух истребители по аналогичной причине. Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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