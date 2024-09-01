Польские истребители устремились ввысь

Польша сегодня, 2 сентября, рано утром поднимала в воздух истребители, говорится в заявлении оперативного командования ВС страны в соцсети X.

Причиной названа активность российской дальней авиации.

"Приняты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, оперативное командование ВС Польши контролирует ситуацию", - сказано в сообщении.

26 и 27 августа Польша также поднимала в воздух истребители по аналогичной причине. Ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога.