USD 1.7000
EUR 1.8782
RUB 0.0188
Подписаться на уведомления
Российская армия штурмует Покровск
Новость дня
Российская армия штурмует Покровск

AQTA о правилах гигиены в объектах общепита

10:45 310

Для предоставления потребителям качественных и безопасных услуг в объектах общественного питания должен соблюдаться ряд правил, говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

"Прежде всего, в объектах общепита должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, а рабочие зоны должны быть чистыми и технически исправными. Полы, потолки и стены должны быть гладкими, отремонтированными, легко чистящимися, и регулярно должны проводиться дезинфекционные работы. ­­­Также полы, потолки и стены должны быть выполнены из водоотталкивающих, влагонепроницаемых, моющихся, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, нетоксичных материалов.

Объекты общественного питания должны быть оборудованы надлежащими системами вентиляции. Воздух не должен поступать из загрязненной зоны в чистую. Системы вентиляции должны регулярно проверяться технически. В местах хранения, производства и переработки продуктов питания должно быть установлено освещение с защитными крышками. Окна, открывающиеся наружу, должны быть оснащены защитными сетками, предотвращающими проникновение насекомых и легко снимаемыми при уборке. Для предотвращения доступа домашних животных и вредителей в места хранения, производства и переработки продуктов питания должны быть приняты меры контроля (в том числе предусмотренные законодательством дезинсекция и дератизация). Чтобы предотвратить загрязнение продуктов питания, объекты общественного питания должны быть обеспечены достаточным количеством проточной хозяйственно-питьевой воды и системами отвода сточных вод (канализация-дренаж).

Санитарные помещения (туалеты, раздевалки и т.д.) должны соответствовать гигиеническим нормам, быть исправными и чистыми. Места для мытья рук должны быть оборудованы умывальниками, а также обеспечены моющими средствами, дезинфицирующими средствами и соответствующими требованиям гигиены сушильными средствами. Емкости для мытья продуктов должны находиться отдельно от мест для мытья рук. Все инструменты, оборудование и принадлежности, контактирующие с продуктами питания, должны содержаться в чистоте, дезинфицироваться, быть изготовленными из очищаемых и дезинфицируемых материалов, предотвращающих загрязнение, и быть в рабочем состоянии.

При несоблюдении этих правил могут возникать опасные ситуации, что может привести к массовым отравлениям и неприятным происшествиям для жизни и здоровья человека.

Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева что происходит?
1 сентября 2024, 12:55 9210
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину... статья концептуальная
1 сентября 2024, 22:28 12727
Ультраправые побеждают в Германии
Ультраправые побеждают в Германии Впервые со времен Третьего Рейха
1 сентября 2024, 22:34 5822
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
1 сентября 2024, 21:14 4970
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе видео
1 сентября 2024, 17:07 18169
Российская армия штурмует Покровск
Российская армия штурмует Покровск о развитии ситуации: 11:51
1 сентября 2024, 11:51 14772
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
1 сентября 2024, 19:38 9966
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
1 сентября 2024, 17:26 8301
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву главная тема
1 сентября 2024, 13:55 10910
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить обновляется: 11:28
1 сентября 2024, 11:28 15330
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов фото
1 сентября 2024, 16:05 5587

ЭТО ВАЖНО

Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева
Соглашение между Баку и Ереваном, заявление Пашиняна, интервью Гаджиева что происходит?
1 сентября 2024, 12:55 9210
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину...
После переговоров с Алиевым Путин дал команду Бабушкину... статья концептуальная
1 сентября 2024, 22:28 12727
Ультраправые побеждают в Германии
Ультраправые побеждают в Германии Впервые со времен Третьего Рейха
1 сентября 2024, 22:34 5822
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
Президент Польши: «Россия должна заплатить за все»
1 сентября 2024, 21:14 4970
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе
Гостелеканал Азербайджана: Бои с армянами в Карабахе видео
1 сентября 2024, 17:07 18169
Российская армия штурмует Покровск
Российская армия штурмует Покровск о развитии ситуации: 11:51
1 сентября 2024, 11:51 14772
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
Россияне вымирают рекордными темпами. Ученые забили тревогу
1 сентября 2024, 19:38 9966
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
Россия положит сотни тысяч солдат и пойдет на Днепр
1 сентября 2024, 17:26 8301
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву
Пашинян отверг Путина и не хочет возвращаться в Москву главная тема
1 сентября 2024, 13:55 10910
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить
Украина атакует Москву: пожар на нефтеперерабатывающем заводе не могут потушить обновляется: 11:28
1 сентября 2024, 11:28 15330
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов
Эрдоган вручает дипломы военным… Там же Агиль Гурбанов фото
1 сентября 2024, 16:05 5587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться