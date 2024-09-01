AQTA о правилах гигиены в объектах общепита

"Прежде всего, в объектах общепита должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, а рабочие зоны должны быть чистыми и технически исправными. Полы, потолки и стены должны быть гладкими, отремонтированными, легко чистящимися, и регулярно должны проводиться дезинфекционные работы. ­­­Также полы, потолки и стены должны быть выполнены из водоотталкивающих, влагонепроницаемых, моющихся, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, нетоксичных материалов.

Объекты общественного питания должны быть оборудованы надлежащими системами вентиляции. Воздух не должен поступать из загрязненной зоны в чистую. Системы вентиляции должны регулярно проверяться технически. В местах хранения, производства и переработки продуктов питания должно быть установлено освещение с защитными крышками. Окна, открывающиеся наружу, должны быть оснащены защитными сетками, предотвращающими проникновение насекомых и легко снимаемыми при уборке. Для предотвращения доступа домашних животных и вредителей в места хранения, производства и переработки продуктов питания должны быть приняты меры контроля (в том числе предусмотренные законодательством дезинсекция и дератизация). Чтобы предотвратить загрязнение продуктов питания, объекты общественного питания должны быть обеспечены достаточным количеством проточной хозяйственно-питьевой воды и системами отвода сточных вод (канализация-дренаж).

Санитарные помещения (туалеты, раздевалки и т.д.) должны соответствовать гигиеническим нормам, быть исправными и чистыми. Места для мытья рук должны быть оборудованы умывальниками, а также обеспечены моющими средствами, дезинфицирующими средствами и соответствующими требованиям гигиены сушильными средствами. Емкости для мытья продуктов должны находиться отдельно от мест для мытья рук. Все инструменты, оборудование и принадлежности, контактирующие с продуктами питания, должны содержаться в чистоте, дезинфицироваться, быть изготовленными из очищаемых и дезинфицируемых материалов, предотвращающих загрязнение, и быть в рабочем состоянии.

При несоблюдении этих правил могут возникать опасные ситуации, что может привести к массовым отравлениям и неприятным происшествиям для жизни и здоровья человека.