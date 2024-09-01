Израиль обратился за помощью к России

Израиль обратился к России за помощью в достижении прогресса в переговорах об освобождении заложников из Газы. Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно информации, это происходит на фоне медленного продвижения усилий, возглавляемых США, Катаром и Египтом, по достижению перемирия с ХАМАС.

По данным агентства, военный секретарь Нетаньяху вернулся 1 сентября из Москвы, где он обсуждал вопрос с российскими официальными лицами. Там отметили, что российское правительство контактировало с ХАМАС по поводу судьбы заложников, которые имеют гражданство РФ.