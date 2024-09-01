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Российская армия штурмует Покровск
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Российская армия штурмует Покровск

Глава МИД Венгрии: «Я не российский шпион»

11:15 353

Венгрия намерена придерживаться своей позиции по мирному разрешению конфликта в Украине, несмотря на давление и шантаж со стороны европейских политиков. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Когда я представляю позицию за мир, меня стигматизируют, говорят, что я занимаю пророссийскую позицию, пропутинскую, что я чуть ли не шпион России, что я пропагандист Кремля. Интеллектуальный уровень дебатов не слишком высок, потому что в ответ на наши аргументы никогда не следует контраргументов с другой стороны, а только стигматизация. Это не помогает решению проблемы. Тем не менее мы собираемся продолжать отстаивать эту позицию. Нам придется сталкиваться с очень сильным давлением, иногда даже с шантажом. От нас требуют изменить нашу позицию, но мы не готовы это сделать еще и потому, что такова воля венгерского народа», - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Сийярто отметил, что в Европе происходит военная истерия, большинство политиков «за войну, а не за мир».

«Мы и Словакия находимся в абсолютном меньшинстве в том, что касается перспектив на будущее, потому что вопрос не в том, что мы думаем о войне, а в том, что мы думаем о том, как можно было бы достичь мира наиболее коротким и быстрым путем. В этом вся разница. Мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться, тем дольше [конфликт] будет продолжаться. И мы не видим никакого решения на поле боя только за столом переговоров», - отметил глава МИД Венгрии.

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