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Российская армия штурмует Покровск

Директора школы Байрамову ударили ножом

11:24 332

В Астаре нанесли ножевые ранения директору школы №6 40-летней Ульвие Байрамовой. Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел вчера перед зданием школы. 

Директор получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована. Сообщается, что угрозы ее жизни нет, жизненно важные органы не задеты. 

Подозреваемый в совершении преступления сторож школы, 60-летний Халик Наджафов, задержан полицией. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

Сообщается, что супруга задержанного Валида Мамедова работала в этой школе. Недавно Мамедова распространила в социальных сетях и СМИ обвинения в адрес Байрамовой во взяточничестве и коррупции, после чего директора проверили правоохранительные органы. Когда обвинения не подтвердились, директор подала на Мамедову в суд. Последней назначили 6 месяцев исправительных работ. 

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