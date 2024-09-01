Директора школы Байрамову ударили ножом

Директор получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована. Сообщается, что угрозы ее жизни нет, жизненно важные органы не задеты.

Подозреваемый в совершении преступления сторож школы, 60-летний Халик Наджафов, задержан полицией. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Сообщается, что супруга задержанного Валида Мамедова работала в этой школе. Недавно Мамедова распространила в социальных сетях и СМИ обвинения в адрес Байрамовой во взяточничестве и коррупции, после чего директора проверили правоохранительные органы. Когда обвинения не подтвердились, директор подала на Мамедову в суд. Последней назначили 6 месяцев исправительных работ.