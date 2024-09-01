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Байрамов: Азербайджану не нужны чужие земли

обновлено 14:47
14:47 763

Баку представил Армении очередную версию мирного соглашения 24 июня, в то время как Ереван представил свой вариант только спустя 70 дней, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Министр отметил, что Азербайджан снова подготовит и представит Армении пакет предложений. Он также напомнил, что на недавней пресс-конференции "премьер-министр РА высказал мнения, не отражающие действительности".

"Из пакета предложений, представленных Арменией, были исключены пункты, с которыми стороны не пришли к соглашению. РА считает, что таким образом якобы можно решить вопрос, в то время как основным, судьбоносным моментам не уделялось внимания", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Байрамов добавил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к одной стране. 

*** 11:56

Началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Марко Джурича. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

Встреча проходит в рамках официального визита министра иностранных дел Сербии в Азербайджан. В эти минуты министры проводят встречу один на один.

Стороны планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление политических и экономических связей, а также перспективы развития отношений между двумя странами.

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