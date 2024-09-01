Байрамов: Азербайджану не нужны чужие земли

Баку представил Армении очередную версию мирного соглашения 24 июня, в то время как Ереван представил свой вариант только спустя 70 дней, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Министр отметил, что Азербайджан снова подготовит и представит Армении пакет предложений. Он также напомнил, что на недавней пресс-конференции "премьер-министр РА высказал мнения, не отражающие действительности".

"Из пакета предложений, представленных Арменией, были исключены пункты, с которыми стороны не пришли к соглашению. РА считает, что таким образом якобы можно решить вопрос, в то время как основным, судьбоносным моментам не уделялось внимания", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Байрамов добавил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к одной стране.