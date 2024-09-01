Истребители JF-17 для ВВС Азербайджана оснащены турецкими ракетами

Истребители JF-17 Block III, заказанные Азербайджаном у Пакистана, будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух» Bozdoğan и Gökdoğan, произведенными турецкой оборонной промышленностью. Об этом сообщил турецкий журнал Centry Defense на своей странице в соцсети X.

По данным того же источника, в дополнение к этим мощным боеприпасам самолеты усилят передовой турецкой авионикой. «Истребитель JF-17 Block III Thunder, который Азербайджан получает от Пакистана, как сообщается, будет оснащен несколькими турецкими авиониками, а также системами вооружения, такими, как управляемые ракеты Bozdoğan IIR и Gökdoğan», — сообщает Centry Defense. Напомним, что переговоры о закупке истребителей JF-17 Block III у Пакистана Азербайджан ведет уже несколько лет: начались они еще до 44-дневной Карабахской войны. Наконец, в феврале этого года пакистанские источники сообщили о подписании контракта на поставку истребителей. Сообщалось, что общая стоимость сделки составляет 1,6 миллиарда долларов. Согласно открытым источникам, цена одного JF-17 Block III составляет около 25 миллионов долларов. Закупка истребителей позволит Азербайджану обновить свой парк боевых самолетов советского производства Су-25 и МиГ-29.

Оснащение самолетов, совместно произведенных Пакистаном и Китаем, турецкими ракетами класса «воздух-воздух» и авионикой позволяет ощутимо увеличить их боевые возможности. Следует отметить, что оборонная промышленность Турции достигла значительного прогресса в технологии ракет класса «воздух-воздух» с разработкой ракет Bozdoğan и Gökdoğan, обе разработаны TÜBİTAK SAGE. Ракета Bozdoğan ближнего радиуса действия в пределах визуальной видимости предназначена для ближнего боя. Имея длину около 3 метров, она оснащена твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает быстрое ускорение, необходимое для ближнего боя. Ракета использует инфракрасную систему самонаведения для захвата тепловых сигнатур вражеских самолетов. Это делает ее очень эффективной в боевых сценариях, где цели находятся близко. С дальностью действия до 25 километров и осколочно-фугасной боевой частью она обеспечивает значительный ущерб при ударе. С другой стороны, ракета Gökdoğan создана для ведения боевых действий на средней дальности за пределами прямой видимости. Она немного больше, около 3,7 метра в длину, и использует твердотопливный ракетный двигатель для достижения скорости и дальности, необходимых для поражения удаленных целей.

Gökdoğan оснащен усовершенствованной системой наведения, объединяющей инерциальную навигацию, обновления на среднем участке пути по каналу передачи данных и активную радиолокационную головку самонаведения. Это позволяет ракете поражать вражеские самолеты на расстоянии до 65 километров. Ее более крупная боеголовка весом от 20 до 25 килограммов также является осколочно-фугасным боеприпасом, предназначенным для уничтожения или выведения из строя самолетов с больших расстояний. BulgarianMilitary.com пишет, что эти отечественные ракетные системы повышают возможности Турции в воздухе, обеспечивая значительное преимущество как в ближнем, так и в дальнем бою. Создание Bozdoğan и Gökdoğan подчеркивает приверженность Турции достижению большей самостоятельности в передовых военных технологиях. Эти усилия не только снижают зависимость от иностранных поставщиков, но и укрепляют ее оборонный экспорт. «Эти ракеты готовы сыграть ключевую роль в модернизации ВВС Турции. Они также, вероятно, привлекут интерес со стороны союзных стран, ищущих экономически эффективные, передовые решения в области ракет класса «воздух-воздух». Похоже, именно такой сценарий и происходит с азербайджанскими истребителями JF-17 Block III», — пишет болгарское издание.