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Алиевы в Кельбаджаре

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12:11 4464

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе, сообщает официальный сайт главы государства. 

Чета Алиевых затем приняла участие в открытии гидроэлектростанции «Юхары Венг» ОАО «Азерэнержи» мощностью 22,5 МВт на реке Тертер в Кельбаджарском районе.

Затем глава государства заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Кельбаджар.

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