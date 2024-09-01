Алиевы в Кельбаджаре
12:11 4464
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
Чета Алиевых затем приняла участие в открытии гидроэлектростанции «Юхары Венг» ОАО «Азерэнержи» мощностью 22,5 МВт на реке Тертер в Кельбаджарском районе.
Затем глава государства заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Кельбаджар.
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