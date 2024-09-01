Путин объяснил, почему война не прекращается: «Украина…»
12:38 2756
Президент России Владимир Путин заявил, что "власти Украины не хотят прекращать боевые действия, чтобы не проводить президентские выборы".
"Если боевые действия прекратятся, то Киеву придется отменить военное положение и провести президентские выборы. Но украинские власти в этом не заинтересованы", - сказал Путин.
По словам Путина, "Украина вторглась в Курск, чтобы предотвратить продвижение российской армии на Донбассе, но потерпит крах".
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