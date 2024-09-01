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Украина добилась успеха в Харькове
Новость дня
Украина добилась успеха в Харькове

Украина добилась успеха в Харькове

12:47 2582

В течение последних двух недель украинские военные деоккупировали часть населенного пункта Глубокое, что на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 заместитель комбата батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич, информируя о ситуации на направлении.

"Мы деоккупировали часть территории, а именно Глубокого. Это очень важный населенный пункт. И сейчас враг спохватился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные боевые действия с их стороны. Мы сейчас находимся в обороне и в принципе надежно держим линию обороны", - сказал военный.

По его словам, здесь находится, в частности, 11 танковый полк россиян, но постоянно происходят ротации противника.

"Долгое время работала морская пехота, сейчас ее частично меняют мотострелковые дивизии. То есть что они имеют боеспособное, то и сюда направляют. Сейчас вообще "Ахмад" зашел, чтобы усилить", - сообщил Маляревич.

Он подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не потерять контроль над Глубоким. 

"Это маленький населенный пункт, но очень важный. Обе стороны это понимают. Поэтому сейчас идут бои. Я думаю, о Глубоком еще долгое время будут слышать украинцы, что происходит. Если не деоккупировать этот населенный пункт, то там прямая дорога на границу. Они это понимают и поэтому цепляются за него всеми силами", - пояснил Маляревич.

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