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Бомбит Украину Россия, а виновата Польша

13:15 1144

Польша "видит Западную Украину в своем составе". Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Польши Радослава Сикорского газете Financial Times, в котором он высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности.

"Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей", - сказала дипломат.

Ранее Сикорский в интервью газете Financial Times высказал мнение, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, могут сбивать ракеты над Украиной, направляющиеся, предположительно, в сторону их границ. По его словам, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть Североатлантический альянс в конфликт.

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