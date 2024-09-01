AZAL впервые в своей истории открывает прямые рейсы на Мальдивы

Azerbaijan Airlines впервые в своей истории запускает прямые рейсы из Баку на Мальдивские острова, открывая для своих пассажиров путь в один из самых живописных уголков планеты.

Первый рейс авиакомпании из Баку в Мале (столица островного государства Мальдивская Республика) запланирован на 8 ноября, с этого дня полеты будут выполняться дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Прямой рейс значительно сокращает время в пути, избавляя пассажиров от сложностей с пересадками. Это идеальное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт.

Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Не упустите возможность стать одним из первых пассажиров нового маршрута от AZAL и погрузиться в мир солнечных пляжей. Открывайте новые горизонты вместе с Azerbaijan Airlines!