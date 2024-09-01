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Байрамов призвал Армению всерьез задуматься

13:19 1429

В Конституции, а также в ряде нормативных актов Армении все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

Министр заявил, что это очень серьезная угроза мирному процессу: «В то же время я упомянул об очень интенсивном вооружении Армении. Военный бюджет Армении увеличился примерно на 50 процентов».

По словам главы МИД Азербайджана, это препятствует восстановлению мира и стабильности в регионе: «Неправильная политика, проводимая Арменией в этой сфере, и оказание разжигающей поддержки Армении со стороны некоторых стран продолжают оставаться угрозой в регионе. Если Армения искренне заинтересована в мирном процессе, то ей следует серьезно задуматься над предпринимаемыми шагами. И мы ожидаем здесь серьезных изменений».

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