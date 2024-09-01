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Украина добилась успеха в Харькове

Лавров: «Турция предложила, Украина отказалась»

13:23 1744

Турция весной 2024 года пыталась возобновить зерновую сделку, Москва была готова, однако Киев после согласия России отказался, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в таком видоизмененном формате договоренность о защите поставок продовольствия. Мы были готовы.

Украинцы в последний момент сказали, давайте запишем пункт дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда, давайте запишем о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций. Ну, казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали давайте. Нас очень (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед», - сказал Лавров.

Министр подчеркнул: «Он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами предложили, сказали, нет, это их не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции».

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