«А на кладбище так спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать, все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать». Так пел в прошлом известный российский актер Михаил Ножкин. Так, наверное, должно быть на каждом кладбище. Но когда там появляется Дональд Трамп... 26 августа Трамп со съемочной командой прибыл на известное во всем мире Арлингтонское кладбище, где похоронены тысячи погибших в боях американских военных. Там же нашли последнее пристанище убитые президент США Джон Кеннеди и его брат Роберт Кеннеди, семь астронавтов с потерпевшего катастрофу корабля «Челленджер» и многие другие.

Святое место для американцев. Но что Трампу до святости. Вместе со съемочной группой он появился у могил 13 военнослужащих, погибших во время взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году. И устроил там пропагандистское шоу для TikTok. Трампа предупредили: снимать что–либо на видео среди могил запрещено федеральным законом и правилами кладбища. Особенно когда это делается в политических целях. До этого никто и никогда не осмеливался переступить через этот запрет. Но что Трампу до запретов. Когда одна из женщин, работница кладбища, попыталась преградить путь съемочной команде, один из помощников Трампа грубо оттолкнул ее в сторону. И шумная съемка началась. Прошла неделя, но скандал продолжает набирать обороты. Камала Харрис обвинила Трампа в том, что он «осквернил святое место в угоду своим политическим целям». Напарник Трампа, Джей Ди Вэнс, послал кандидата в вице-президенты Харрис «к чертям собачьим». А после этого каждый день выступают с негодующими речами родственники погибших военных. Они обвиняют, но не Трампа, а Харрис, которую называют вместе с Джо Байденом ответственными за хаотичную эвакуацию военного персонала США из Афганистана. И с каждым днем негодующих становится все больше, а схватки между Трампом и Харрис вокруг этого скандала все более ожесточенными.

Все это накладывается на войну опросов и рейтингов двух кандидатов в президенты, в которой допустимы любые фейки. Так, на графике в Facebook появились якобы переданные телеканалом Fox данные о значительном превосходстве Харрис у ветеранов. Согласно данным, ее поддерживают 89 процентов ветеранов, а Трампа всего лишь 9. Эти цифры в условиях, когда между двумя персонами идет, что называется, «борьба за миллиметры», сразу же всем показались нереальными. И действительно, выяснилось, что прореспубликанский канал Fox такого публиковать не мог. Сегодня, 2 сентября, в США отмечают Национальный праздник - День труда. Считается, что во время избирательных кампаний он становится неким рубежом, после которого гонка выходит на финишную прямую. До выборов остается два месяца и три дня, и соперники пускают в ход все свои ресурсы. Здесь тот, кто оступится, может потерять все. Камала Харрис, которая купалась в лучах славы после того, как из участия в выборах вышел непопулярный Джо Байден, дала на днях первое обширное интервью CNN. Оно было признано не слишком удачным, в отличие от ее речи на съезде демократов в Чикаго. Харрис, пишет The New York Times, давала витиеватые ответы и не могла объяснить разницу между ее высказываниями во время гонки 2019-2020 годов, в которой она также участвовала как кандидат в президенты, и нынешними. Недруги раскритиковали Камалу даже за «язык тела», который не выявил ее «президентскую поступь» и «уверенность в своих силах». Тем не менее рейтинги Харрис растут. По самым свежим данным опросов, которые точно не являются фейками, опубликованными Forbes, Харрис опережает Трампа среди зарегистрированных избирателей на 4 процента (50% против 46%), а среди тех, кто намерен голосовать (likely voters), на шесть процентов (52% против 46%).