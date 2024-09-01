Лавров назвал Дурова «слишком свободным»

«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит — это не только с ним, руководитель Meta Марк Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», — сказал Лавров.

По его словам, действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации: «Есть общее понимание, что это нужно каким-то образом регулировать, но процесс только начался. В других сферах, включая дипфейки, призванные опорочить кого-то. Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно. Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, просто вести себя прилично».