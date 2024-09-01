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Лавров назвал Дурова «слишком свободным»

13:38 878

Основатель Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит — это не только с ним, руководитель Meta Марк Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», — сказал Лавров.

По его словам, действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации: «Есть общее понимание, что это нужно каким-то образом регулировать, но процесс только начался. В других сферах, включая дипфейки, призванные опорочить кого-то. Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно. Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, просто вести себя прилично».

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